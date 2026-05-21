18:13, 21 мая 2026

Гроза и град обрушатся на Москву

Гидрометцентр: Гроза с ливнем и градом ожидается в Москве 22 мая
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Marinka Buronka / Shutterstock / Fotodom

В пятницу, 22 мая, на Москву обрушится гроза с ливнем и градом. О такой погоде предупредили жителей столицы синоптики Гидрометцентра России.

В этот день в мегаполисе ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от плюс 15 до плюс 20 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 30 градусов. При этом местами возможна гроза, ливень и град. Вместе с ними порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, спрогнозировали синоптики.

При этом пятничная гроза может продолжиться в Москве и ночью. По словам метеорологов, закончится она только в субботу, 23 мая. Одновременно с этим начнет понижаться температура воздуха.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что в выходные в столице похолодает до плюс 20-25 градусов. Местами в городе пройдут кратковременные дожди с грозами, а атмосферное давление будет слабо падать.

