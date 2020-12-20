Российская порноактриса раскрыла сложности работы в вебкам-индустрии

Российская порноактриса, работающая под псевдонимом MarshSwallow, рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются сотрудники индустрии для взрослых. В интервью для YouTube-канала «Исмаилов и Бабаджанян» она также сообщила, в чем заключаются трудности работы в вебкаме, которым она занималась до ухода в порно.

«У меня ощущение, что, когда вы говорите о вебкаме, вы представляете так, как будто девочка просто рандомно раз в неделю врубила камеру, грубо говоря, сиськами потрясла и по сути на этом заработала. Но нет», — посетовала порноактриса.

По словам россиянки, вебкам-модели должны вести соцсети, а также работать по графику вне зависимости от настроения и внешнего вида. «Если ты это не будешь делать, ты не будешь здесь зарабатывать. Тут нужна система, такая же, как и во всех других работах», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что уроженка Омска Ева Элфи (Eva Elfie) попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии Pornhub. Россиянка заняла в нем четвертое место.

На первом месте оказалась бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades). В общей сложности ее видео посмотрели миллиард раз. Второе место заняла Райли Рид (Riley Reid) с 1,4 миллиарда показов, а третье — Абелла Денджер (Abella Danger), ее ролики также посмотрели миллиард раз.