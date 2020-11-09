70-летняя женщина стала успешной доминатрикс после разрыва с мужем

Жительница английского города Суиндон, графство Уилтшир, стала успешной доминатрикс после того, как от нее ушел муж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

70-летняя Шерри Левер (Sherry Lever) раньше работала поваром. В 2012 году от нее ушел муж, с которым она была в браке 25 лет. У нее были финансовые проблемы, и работа поваром не позволяла ей оплачивать счета.

Вскоре после того, как их брак распался, Левер посмотрела документальный фильм про секс по телефону. Чтобы заработать денег, она усторилась оператором службы секса по телефону.

По словам англичанки, ее дети спокойно отнеслись к такому виду деятельности. «Я заметила, что много звонков были связаны с доминированием, и моя дочь сказала: "Ты делаешь это за гроши, почему бы не попробовать по-настоящему?"» — рассказала Левер.

«Мое единственное сожаление в том, что муж не ушел от меня много лет назад. Есть еще столько всего, что я хочу попробовать», — подчеркнула она.

Левер работает под именем Госпожа София (Mistress Sofia) и берет с мужчин 120 фунтов (12 тысяч рублей) в час, чтобы «унижать их». В частности, она заставляет клиентов убираться в ее доме в розовой одежде горничной и выгуливает их перед домом, как собак.

Женщина рассказала, что ей нравится обожание и возможности, которые приносит ей работа. Она пояснила, что часто ее клиентами становятся мужчины, которые занимают высокопоставленные должности. «У каждого из них свои причины. Некоторые просто делают это, так как это небольшая причуда, для других это необходимость из-за высоких должностей», — сообщила Левер.

«Ко мне приходят все: от судей до мусорщиков. Некоторые из них хотят проявлять покорность, но не все женщины хотят покорного партнера», — пояснила она. Она подчеркнула, что мужчины, которых она «наказывает», просто хотят угодить ей.

«Это не связано с сексом для меня. Мне просто нравится обожание и власть, это просто доминирование. Я очень доминантный человек, и с возрастом это усилилось и сделало меня еще более подходящей для этой работы», — заявила англичанка. Она отметила, что ее соседи, семья и друзья спокойно относятся к ее деятельности.

Теперь Шерри выступает как ментор для пожилых доминатрикс, которые хотят начать новую карьеру. «Когда я начала, я бы хотела, чтобы у меня была наставница. Я решила, что не хочу, чтобы кто-то повторял моих ошибок», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, священник снял видео, как занимался сексом с двумя доминатрикс на алтаре католической церкви. В ходе расследования выяснилось, что одна из женщин, работающая порноактрисой, за день до инцидента написала в соцсетях, что едет в Новый Орлеан, чтобы встретиться с еще одной доминатрикс и «осквернить дом Божий».