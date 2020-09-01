Женщина стала мультимиллионершей и еще 25 лет работала в супермаркете

Жительница английского города Киллингворт сорвала в лотерею миллионный куш и 25 лет продолжала работать в супермаркете. Об этом сообщает газета Evening Chronicle.

Элейн Томпсон (Elaine Thompson) выиграла 2,7 миллиона фунтов стерлингов в декабре 1995 года. Она не захотела увольняться с любимой работы в супермаркете несмотря на то, что стала мультимиллионершей. Британка не переставала работать даже во время изоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Она выходила на смену с 2 до 9 часов утра и занималась выкладкой товаров.

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«Так как я астматик, меня отпускали в 8:30, чтобы я не контактировала с покупателями, — рассказывает 64-летняя Томпсон. — Я просыпаюсь в полночь, а из дома выхожу примерно в 1:15. На следующей неделе мне исполнится 65 лет, но я не готова уходить на пенсию».

Британка продолжила работать, чтобы показать достойный пример детям. «Важно, чтобы дети видели усердную работу, и понимали, что в жизни ничего не добьешься, пока не приложишь усилия», — объясняет Томпсон. Помимо этого, ей искренне нравится работать в супермаркете.

На выигранные в лотерее деньги Томпсон с семьей неоднократно посещали Лас-Вегас, помогли детям купить дома, а также приобрели новый автомобиль Ford Fiesta и несколько лошадей. Работа в продуктовом магазине помогает Томпсон оставаться приземленной.

Ранее сообщалось, что в городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, женщина выиграла в лотерею 50 миллионов австралийских долларов (2,7 миллиарда рублей) и отказалась уходить с работы. Победительница призналась, что пока не может размышлять здраво из-за внезапно обрушившегося на нее богатства.



