Новоиспеченный миллионер продолжил жить в трейлере и работать трактористом

Житель американского штата Мэн дважды сорвал джекпот, стал миллионером и продолжил работать трактористом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В мае текущего года 65-летний тракторист Бобби Стюарт (Bobby Stuart) выиграл в лотерею миллион долларов (64,6 миллиона рублей). Спустя четыре месяца он снова купил лотерейный билет и сорвал куш в 100 тысяч долларов (6,6 миллиона рублей).

Несмотря на миллионный выигрыш, Стюарт остался жить в своем старом трейлере в поселке Кеннебанкпорт и не оставил работу водителем трактора. «Да ничего, в общем-то, и не изменилось, — утверждает скромный победитель. — Я делаю ровно то же, что и прежде».

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По его словам, из-за плотного графика первый денежный приз он забрал лишь через неделю. Деньги нисколько не изменили его. По вечерам он по-прежнему ужинает в бюджетном кафе. «10,99 долларов (около 700 рублей — прим. «Ленты.ру») за гамбургер или хот-дог с картофелем фри. Порция довольно большая, кстати», — отмечает он.

Новоиспеченный миллионер не стал тратить деньги на новый автомобиль, дом или роскошные путешествия. Он также отказался от консультаций с адвокатами и финансистами, которые помогают грамотно управлять богатством. «Да зачем мне нанимать этих ребят?» — удивляется мужчина.

Стюарт распределил часть выигранных денег между тремя детьми и подчеркнул, что они могут тратить их на что угодно. Его 46-летний сын Грег однажды тоже победил в лотерее и сорвал куш в 250 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). «Окружающие спрашивают меня: "Почему он не покупает дом?" — говорит Грег. — Я объясняю им, что он просто этого не хочет».

Брат Стюарта предлагал ему построить новый трейлер, однако тот отказался. Удачливый игрок в лотерею объяснил, что его и так все устраивает.

В июне сообщалось, что в городе Ноттингем, Великобритания, мужчина выиграл в лотерею целое состояние и продолжил работать таксистом. По его словам, ему нравилась эта работа и люди, которые его окружали.

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