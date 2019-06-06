Мужчина выиграл состояние и продолжил работать таксистом

В городе Ноттингем, Великобритания, мужчина выиграл миллион фунтов стерлингов в лотерею и продолжил работать таксистом. Его историей заинтересовалось британское издание Daily Star.

64-летний Гордон Рис (Gordon Rees) отправился в магазин, чтобы купить молока. Увидев цену на продукты, он хотел уйти, но передумал и приобрел два лотерейных билета. Мужчина проверил свой выигрыш поздно вечером и обнаружил, что сорвал джекпот в размере один миллион фунтов стерлингов (82,6 миллиона рублей). Он подозвал свою дочь, так как не поверил в удачу.

«На следующий день мы позвонили в лотерею из магазина цветов, где в то время работала моя дочь. Они провели все необходимые проверки безопасности и сказали: "Поздравляю, мистер Рис, вы миллионер!"» — рассказал британец.

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Несмотря на свой выигрыш, Гордон продолжил работать таксистом. По его словам, ему нравилась эта работа и люди, которые его окружали. Однако он начал чувствовать вину за то, что берет деньги за поездки, учитывая свое состояние. Мужчина уволился и вышел на пенсию.

«Я приземленный человек, которому просто повезло», — отметил он.

Приз изменил его жизнь — в тот момент он расстался со своей супругой и смог купить дом, машину, а также потратил деньги на лечение детей. Сейчас он приобрел долю в своем любимом футбольном клубе «Ноттс Каунти» и пока не планирует вкладывать свои сбережения во что-то крупное. Он доволен тем, что у него активная социальная жизнь и в будущем хочет сыграть свадьбу.

Ранее сообщалось, что в Канаде уборщик сорвал в лотерею джекпот в несколько миллионов канадских долларов, однако отказался бросать работу. На выигранные деньги он планирует обеспечить будущее всем свои детям и внукам.

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