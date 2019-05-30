Уборщик выиграл состояние и отказался бросать работу

В Канаде уборщик сорвал в лотерею джекпот в несколько миллионов канадских долларов, однако отказался бросать работу. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Приехавший в страну с Филиппин Вито Халасан (Vito Halasan) признался, что купил лотерейный билет через несколько дней после празднования 58-го дня рождения. Когда он понял, что все шесть цифр совпали с выигрышной комбинацией, он не мог поверить своим глазам.

Мужчина позвонил дочери и попросил ее приехать. «Он усадил меня за стол. А затем очень тихо прошептал, что выиграл 7 миллионов канадских долларов (337,3 миллиона рублей)», — рассказала женщина. Сначала она приняла слова отца за розыгрыш и несколько раз перепроверила числа на сайте лотереи.

На выигранные деньги Халасан планирует обеспечить будущее всем свои детям и внукам. Мужчина собирается приобрести для семьи большой дом.

Мигрант не намерен уходить с работы, однако, возможно, сократит смены.

В апреле сообщалось о супружеской паре из Ирландии, выигравшей джекпот в 5 миллионов фунтов стерлингов (411,6 миллиона рублей). Муж и жена не планируют бросать работу и «сходить с ума из-за победы».

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