Учительница выиграла состояние и продолжила работать в школе

В американском штате Огайо школьная учительница выиграла в лотерею пять миллионов долларов (333 миллиона рублей). Об этом сообщает Inside Edition.

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Победу принес билет моментальной лотереи, за который женщина заплатила 20 долларов (1333 рубля). Теперь ей предстоит выбор: она может отказаться от половины выигрыша, чтобы забрать остаток сразу, либо получать всю сумму по частям в течение 20 лет. В последнем случае деньги будут выплачивать по 250 тысяч долларов в год (около 17 миллионов рублей).

Когда учительница рассказала об удаче коллегам, те поинтересовались, собирается ли она возвращаться на работу. «Я планирую продолжать работать, но сказала мужу, что он может уходить на покой», — говорит она. Женщина планирует потратить выигрыш на выплату ипотеки и не исключает, что купит дом для дочери.

В июне сообщалось, что в городе Ноттингем, Великобритания, мужчина выиграл миллион фунтов стерлингов в лотерею и продолжил работать таксистом. По его словам, ему нравилась эта работа и люди, которые его окружали.

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