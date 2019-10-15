Мужчина выиграл в лотерею шестизначную сумму и продолжил работать

Житель австралийского города Перт сорвал джекпот в 382 тысячи австралийских долларов (около 16,6 миллиона рублей) через 12 лет после того, как выиграл шестизначную сумму в лотерею. Об этом сообщает издание Daily Mail.

12 октября 40-летний австралиец был на вечеринке у своего друга и решил проверить приложение лотереи Lotterywest. Он обнаружил, что сорвал крупный куш и сразу позвонил жене.

Новость о выигрыше порадовала мужчину в конце двухнедельного отпуска и скрасила его выход на работу.

В 2007 году он уже выигрывал в лотерею 150 тысяч австралийских долларов (около 6,5 миллиона рублей), однако тогда он играл вместе с друзьями, и они разделили приз. С тех пор мужчина продолжал покупать лотерейные билеты в надежде сорвать джекпот еще раз. Он подчеркнул, что все это время не терял уверенности в себе.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 170 миллионов фунтов стерлингов (около 13,5 миллиарда рублей). Этот выигрыш считается самым крупным в истории Великобритании.

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