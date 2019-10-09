Британец выиграл в лотерею самый большой джекпот в истории страны

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 170 миллионов фунтов стерлингов (около 13,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.

Имя счастливчика пока не названо. Неизвестно, покупал ли билет один человек, семья или же компания. Выигрышными цифрами оказались 7, 10, 15, 44 и 49, а двумя дополнительными — 3 и 12.

Если победителем окажется один человек, то он войдет в список тысячи самых богатых людей Великобритании. Он может решить, раскрывать ли свой новый статус мультимиллионера или остаться анонимным. Этот выигрыш считается самым крупным за всю историю Великобритании.

Лотерея EuroMillions доступна в девяти странах: Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Люксембурге, Ирландии, Португалии и Швейцарии.

В августе сообщалось, житель Великобритании стал первым, кто выиграл «пожизненную» национальную лотерею и получил чек на 10 тысяч фунтов (792 240 рублей) ежемесячно на протяжении тридцати лет. Работник Amazon не мог поверить в то, что все числа в лотерейном билете совпали, и счел невероятным тот факт, что ему всего 24 года, а он уже обеспечил себя на всю жизнь.

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