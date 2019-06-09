Лотерейный билет в США сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

В американском штате Калифорния был куплен лотерейный билет, выигравший 530 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

Розыгрыш джекпота происходил в рамках лотереи Mega Millions. Победной комбинацией стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и «мега-шар» 2.

Выигрыш стал седьмым по величине в истории Mega Millions. Если победитель заберет деньги сразу, то их сумма сократится до 345,2 миллионов долларов.

Лотерея Mega Millions проводится на территории 44 штатов, а также столичного округа Колумбия и Виргинских островов в США. Самый крупный ее джекпот был равен 656 миллионам долларов.

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