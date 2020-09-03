Женщина сорвала джекпот и не захотела бросать работу

Жительница австралийского города Просерпайн, штат Квинсленд, выиграла первый приз в лотерею и заявила, что не планирует уходить с работы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В понедельник, 31 августа, австралийке позвонили представители лотереи и сообщили, что в результате прошедшего накануне розыгрыша она сорвала джекпот. Женщина выиграла 4,8 миллиона австралийских долларов (259,9 миллиона рублей) и будет получать по 20 тысяч долларов (миллион рублей) ежемесячно до 2040 года.
Когда победительница узнала об этом, она потеряла дар речи. «Я не могу поверить, что это случилось со мной. Никогда не думала, что выиграю первый приз», — сказала она.
На вопрос о том, как изменятся ее планы, она ответила: «Сейчас мне точно нужно закончить день на работе. Я не могу подвести мою команду. Но вечером я буду праздновать».
Австралийка заявила, что продолжит работать, но допустила возможность сокращения трудовой нагрузки. В освободившееся время она планирует заняться волонтерством. Частью денег женщина поделится с семьей и пожертвует на благотворительность, но сначала купит себе новую машину.
«Я даже не знаю, что сделаю с оставшейся частью приза. Я не буду беспокоиться о поиске вещей на распродажах», — пошутила она.
Ранее сообщалось, что жительница английского города Киллингворт сорвала в лотерею миллионный куш и 25 лет продолжала работать в супермаркете. Она выходила на смену с 2 до 9 часов утра и занималась выкладкой товаров.