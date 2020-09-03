Женщина сорвала джекпот и не захотела бросать работу

Жительница австралийского города Просерпайн, штат Квинсленд, выиграла первый приз в лотерею и заявила, что не планирует уходить с работы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 31 августа, австралийке позвонили представители лотереи и сообщили, что в результате прошедшего накануне розыгрыша она сорвала джекпот. Женщина выиграла 4,8 миллиона австралийских долларов (259,9 миллиона рублей) и будет получать по 20 тысяч долларов (миллион рублей) ежемесячно до 2040 года.

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Когда победительница узнала об этом, она потеряла дар речи. «Я не могу поверить, что это случилось со мной. Никогда не думала, что выиграю первый приз», — сказала она.

На вопрос о том, как изменятся ее планы, она ответила: «Сейчас мне точно нужно закончить день на работе. Я не могу подвести мою команду. Но вечером я буду праздновать».

Австралийка заявила, что продолжит работать, но допустила возможность сокращения трудовой нагрузки. В освободившееся время она планирует заняться волонтерством. Частью денег женщина поделится с семьей и пожертвует на благотворительность, но сначала купит себе новую машину.

«Я даже не знаю, что сделаю с оставшейся частью приза. Я не буду беспокоиться о поиске вещей на распродажах», — пошутила она.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Киллингворт сорвала в лотерею миллионный куш и 25 лет продолжала работать в супермаркете. Она выходила на смену с 2 до 9 часов утра и занималась выкладкой товаров.