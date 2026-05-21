На подлете к Москве сбили украинские беспилотники

18:19, 21 мая 2026

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

На подлете к Москве сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник, отметив, что на месте падения обломков уже работают экстренные службы.

Каких-либо других подробностей об отражении атак мэр Москвы не сообщил.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник ВСУ. В Минобороны уточнили, что под атаку попали девять регионов.

