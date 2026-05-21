Средства ПВО в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности массированного ночного удара привели в российском Минобороны, заявление приводит РИА Новости.

Как сообщили в оборонном ведомстве, ночью были атакованы девять регионов, среди которых Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Крым и Калмыкия. Кроме того, беспилотники были уничтожены над акваторией Каспийского моря.

Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Сызрани в Самарской области. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, жертвами атаки на Приволжье стали два местных жителя.