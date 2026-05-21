Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:04, 21 мая 2026Россия

Появились подробности массированного ночного удара ВСУ по России

Средства ПВО в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 мая сбили над регионами России 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности массированного ночного удара привели в российском Минобороны, заявление приводит РИА Новости.

Как сообщили в оборонном ведомстве, ночью были атакованы девять регионов, среди которых Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Крым и Калмыкия. Кроме того, беспилотники были уничтожены над акваторией Каспийского моря.

Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Сызрани в Самарской области. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, жертвами атаки на Приволжье стали два местных жителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смертельной атаке ВСУ по региону России в Приволжье

    Мерц настоял на рассмотрении вопроса о членстве Украины в ЕС

    В США заявили о поиске Трампом искупления на Кубе

    Мужчинам описали идеальную утреннюю эрекцию

    «Политический и юридический козырь». В Турции оценили решение Арбитражного суда по Euroclear

    Фитнес-тренер перечислила правила безопасного бега

    Названы самые продуктивные категории россиян

    В деле экс-совладельца «Азбуки вкуса» появились находящиеся на свободе соучастники

    Россия резко нарастила поставки водки в постсоветскую страну

    Трамп захотел повторить сценарий Венесуэлы на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok