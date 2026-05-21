Журова оценила решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: Люди осудят Евгения

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение сына Евгения Плющенко Александра выступать за Азербайджан. Ее слова приводит РИА Новости.

«Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди осудят Евгения. Ему надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма. Я всегда стараюсь быть нейтральной, понимаю аргументы обеих сторон», — заявила Журова.

Депутат отметила, что государство не вкладывало денег в подготовку Александра Плющенко. «Он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить», — добавила она.

Ранее 21 мая стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.

В прошлом году Плющенко-старший раскрыл методику тренировок сына. «Мы никуда не спешим, а тренируемся по сценарию моего спортивного пути!» — заявил бывший фигурист.