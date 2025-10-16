Плющенко раскрыл методику тренировок 12-летнего сына

Евгений Плющенко: Сын тренируется по сценарию моего спортивного пути

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как тренирует своего 12-летнего сына фигуриста Александра Плющенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы никуда не спешим, а тренируемся по сценарию моего спортивного пути!

Проходя травмы и все препятствия вместе и как отец и сын, и как тренер и спортсмен!» — рассказал Плющенко. Он отметил, что методика занятий непростая, но при этом достаточно увлекательная.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко рассказал о том, что ему иногда надоедает фигурное катание. Он отметил, что периодически задумывается о фермерской деятельности.