Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:34, 16 октября 2025Спорт

Плющенко раскрыл методику тренировок 12-летнего сына

Евгений Плющенко: Сын тренируется по сценарию моего спортивного пути
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как тренирует своего 12-летнего сына фигуриста Александра Плющенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы никуда не спешим, а тренируемся по сценарию моего спортивного пути!
Проходя травмы и все препятствия вместе и как отец и сын, и как тренер и спортсмен!» — рассказал Плющенко. Он отметил, что методика занятий непростая, но при этом достаточно увлекательная.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко рассказал о том, что ему иногда надоедает фигурное катание. Он отметил, что периодически задумывается о фермерской деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Трамп заявил о торговой войне США и Китая

    Трамп рассказал о текущей ситуации с преступностью в США

    Западный журналист высмеял заявление генсека НАТО о помощи Киеву

    Плющенко раскрыл методику тренировок 12-летнего сына

    Трамп заявил об ожидании победы России на Украине

    Американский конгрессмен рассказал об огромных подводных кораблях пришельцев

    Захарова оценила работу Института национальной памяти Украины

    В зоне СВО заметили «ложный» дрон ВСУ

    Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости