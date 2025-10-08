Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:05, 8 октября 2025Спорт

Плющенко рассказал о надоедающем ему фигурном катании

Евгений Плющенко рассказал о надоедающем ему фигурном катании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о том, что ему иногда надоедает фигурное катание. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Фигурное катание — это очень хорошо, но есть еще время, которое хочется посвящать другому», — рассказал Плющенко. Он отметил, что задумывается о фермерской деятельности.

Плющенко добавил, что не успевает уставать, когда тренирует одну группу. «А когда две-три — тяжело», — отметил специалист.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Россиянам рассказали о погоде зимой

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Залужный начал собирать команду для выдвижения на пост президента Украины

    Кварц из кольца бабушки оказался редким бриллиантом стоимостью 114 миллионов рублей

    Крупный производитель молочной продукции сменил название

    На Западе признали правоту Путина в связанном с военной помощью Украине вопросе

    59-летняя Екатерина Андреева показала откровенное фото в купальнике

    Звезда «Иронии судьбы» отказалась от русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости