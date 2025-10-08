Плющенко рассказал о надоедающем ему фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о том, что ему иногда надоедает фигурное катание. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Фигурное катание — это очень хорошо, но есть еще время, которое хочется посвящать другому», — рассказал Плющенко. Он отметил, что задумывается о фермерской деятельности.

Плющенко добавил, что не успевает уставать, когда тренирует одну группу. «А когда две-три — тяжело», — отметил специалист.

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в Москве в 2017 году. Она получила название «Ангелы Плющенко».