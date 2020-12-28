Российская ведущая поверила астрологу и уехала в неизвестный ей город

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что поверила астрологу и два года назад уехала в неизвестный для себя город за счастьем. В Instagram она описала, почему в результате разочаровалась в этом решении.

«Два года назад, на свой день рождения, я в гордом одиночестве полетела в Ванкувер. Послушалась совета астролога, определившего этот канадский город как мой соляр», — отметила ведущая.

Чехова подчеркнула, что ее убедили в том, что если она отметит праздник в этом канадском городе, ее ждет лучший в жизни год. «По итогу мой год получился одним из самых худших в моей жизни», — констатировала она.

Тем не менее Ванкувер оказался крайне красив, и ведущей понравилось побывать там. Однако с тех пор Чехова решила больше не слушать астрологов. «Только сердце лучше всяких астрологов и предсказателей знает, где быть его хозяйке в свой личный праздник!» — заключила она.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, что секрет ее успешного похудения кроется в отказе от сахара. Ведущая подчеркнула, что не употребляет сахар не только в чистом виде, но и в составе продуктов. Из сладостей она предпочитает в основном фрукты и ягоды.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 год. Позжле, с 2010 по 2011 год, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.