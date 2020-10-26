Российская ведущая раскрыла секрет успешного похудения

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что секрет ее успешного похудения кроется в отказе от сахара. Свой новый рацион она описала в Instagram.

По словам Чеховой, она полностью отказалась от сахара — не употребляет его не только в чистом виде, но и в составе продуктов. Ведущая пояснила, что из сладостей предпочитает в основном фрукты и ягоды.

«Сила воли у меня такая же, как и у всех — ни больше ни меньше», — отметила ведущая. Чехова пояснила, что на завтрак пьет кофе или чай и ест сырники без сахара. Желающим похудеть она также посоветовала отказаться от сосисок, колбас, майонеза и выпечки.

Сама ведущая отказалась от мяса, оставив в рационе только морепродукты. По ее словам, в настоящее время она еще не готова к полному вегетарианству. «Можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно отказаться от того, что вас убивает», — отметила Чехова. Она считает, что решающую роль в похудении играет именно сахар, а не отказ от некоторых продуктов.

Ранее артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что за год похудел на 40 килограммов. Он также сообщил о планах сбросить еще 20 килограммов.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005-го по 2009 год. После, с 2010-го по 2011 год, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.