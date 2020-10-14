Артист «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения на 40 килограммов

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что за год похудел на 40 килограммов. В интервью ведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он сообщил о планах сбросить еще 20 килограммов.

«При росте 164 сантиметра весить 140 килограммов — считаю, что это все, дальше уже лопнул бы, наверное», — рассказал Морозов. Юморист пояснил, что из-за избыточного веса начал испытывать сложности на сцене и в отношениях с женщинами.

По словам артиста, он понимал, что из-за лени не сможет заставить себя похудеть с помощью диет и регулярных физических упражнений. Поэтому Морозов решился на гастрошунтирование. Он пояснил, что это обратимая операция, позволяющая уменьшить объем желудка.

«Практически все звезды, которые были очень большими, сделали эту операцию. Просто они все врут. Говорят, что сами похудели — усилием воли, диетами и спортом. Думаю, что они такой неправдой только вредят людям, которые хотят похудеть», — добавил артист.

Морозов признался, что после операции не начал следить за здоровьем и нарушал предписания врачей, что в итоге привело к кровотечению из-за язвы желудка. «Сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям и директору своему. Отвезли меня в больницу, где еле откачали», — рассказал юморист.

Ранее Александр Морозов рассказал, что из-за пандемии коронавируса у него появились долги. Юморист объяснил, что у него не было никаких проблем с ипотечными платежами, пока не произошла отмена всех выступлений весной этого года. В результате у него возникла задолженность, из-за которой Морозова стали донимать коллекторы.