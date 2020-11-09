Артист «Кривого зеркала» сделал операцию ради похудения

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что сделал еще одну операцию ради дальнейшего похудения. В комментарии Starhit он пояснил, что пошел на такой шаг ради сохранения здоровья.

«Я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть», — отметил он.

По словам Морозова, в настоящее время он не испытывает какого-либо дискомфорта и ест меньше сладкого. «Есть один побочный эффект — приходится пить достаточно большое количество витаминов», — заметил артист.

Юморист подчеркнул, что сейчас весит 95 килограммов, а перед операциями весил 140. «У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом», — пояснил он и добавил, что планирует похудеть еще на 20 килограммов.

Морозов добавил, что у мужчины с лишним весом падает тестостерон, а «это прямая связь с желанием жить, творить, любить». «Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен», — заключил артист.

В октябре в эфир вышло интервью Морозова ведущему Борису Корчевникову. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он сообщил, что стал весить 100 килограммов после того, как сделал гастрошунтирование. Юморист пояснил, что из-за избыточного веса начал испытывать сложности на сцене и в отношениях с женщинами.