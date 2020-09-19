Артист «Кривого зеркала» рассказал о долгах и звонках коллекторов

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал, что из-за пандемии коронавируса у него появились долги, также его долгое время звонками из-за квартиры беспокоили коллекторы. Об этом он заявил в общении с «Собеседником».

Юморист приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде пять лет назад, ежемесячно он платил 18 тысяч рублей. Никаких проблем с платежами не было, пока не произошла отмена всех выступлений весной этого года.

В результате возникла задолженность по ипотеке. «Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили!» — заметил Морозов.

По его словам, вскоре ему стали звонить женщины, которые угрожали и «обзывали по-всякому». «Я им говорил: "Не кричите на меня. Я артист!" А они: "Нам наплевать, кто ты такой!" Это было так неприятно, просто жесть!» — вспомнил юморист.

По словам Морозова, отсрочку от банка он получил только после того, как обратился на телеканал с предложением снять сюжет о действиях коллекторов. Эта информация дошла до сотрудников учреждения. Артист заметил, что сможет выплатить ближайший платеж, так как у него первые за долгое время начались гастроли.

В мае на финансовые проблемы пожаловалась и российская пародистка Елена Воробей. По ее словам, из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений она перестала зарабатывать, как и многие другие артисты. Она призналась, что из-за безденежья выставила на продажу квартиру в Черногории у побережья.