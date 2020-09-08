Участник «Уральских пельменей» высмеял жалующихся на бедность звезд

Участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что стал подрабатывать электриком из-за отсутствия концертных выступлений. В Instagram он опубликовал видео, в котором стоит на столбе рядом с линией электропередач.

«Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно капец, а что делать?» — заметил комик и рассмеялся. Так он высмеял российских звезд шоу-бизнеса, которые жаловались на бедность из-за запретов на мероприятия.

Рожков рассказал, что является электромонтером третьего разряда. Он также пожелал подписчикам хорошего настроения. Многие оценили шутку юмориста и заметили, что готовы взять его к себе на работу, если понадобится. «Будет плохо с работой, возьму в напарники! Однозначно!» — написал citi_zenry.

Ранее участник «Уральских пельменей» Роман Постовалов заявил, что уход звезды шоу Юлии Михалковой не повлиял на деятельность проекта, а про конфликт за права на шоу знает не больше зрителей.

В период самоизоляции в российском шоу-бизнесе регулярно появлялись сообщения о тяжелом финансовом положении актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Так, продюсер Иосиф Пригожин в конце мая жаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении и что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует».