Бывшая звезда «Уральских пельменей» обвинил участников коллектива в зависти

Бывшая звезда «Уральских пельменей», в прошлом директор коллектива Сергей Нетиевский обвинил участников объединения в зависти из-за его успеха. В разговоре с «Телепрограммой» он объяснил, что коллеги затаили на него обиду.

«Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба», — отметил он. По словам Нетиевского, это произошло из-за того, что он единственный из коллектива, кто уехал в Москву.

Он подчеркнул, что в столице стал продюсером, занимался телепроизводством и получал дополнительный доход. «Это огромный объем труда, нервов и ответственности», — заметил артист.

«Они же, отработав съемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург», — заключил Нетиевский. Юморист добавил, что его совесть чиста, так как он выплачивал коллегам все гонорары.

Ранее Нетиевский назвал причину своего скандального ухода из шоу. По словам артиста, ему пришлось покинуть коллектив из-за неадекватного поведения коллег и текущего руководителя «Уральских пельменей» Евгения Орлова. Сам Орлов заявлял, что обвинения Нетиевского несостоятельны и что тот пытается приписать ему собственные ошибки и действия.

Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу для канала СТС.

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