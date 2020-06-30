Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о рейдерской тактике главы шоу

Бывшая звезда «Уральских пельменей», в прошлом директор коллектива Сергей Нетиевский рассказал, что с новым руководителем проект перешел к рейдерской тактике решения споров. О новом главе шоу он порассуждал в беседе с изданием Starhit.

«Он нападает на меня, чтобы я отказался от своих требований. Это известная рейдерская тактика: украсть активы, а потом напасть на владельца в СМИ и в судах, возбудив уголовное дело, чтобы я был сговорчив, заткнулся и не дергался», — отметил Нетиевский.

По его словам, иски в судах стали черным пиаром для коллектива, что ударило по его имиджу, и даже выигранные деньги это не компенсируют. «Мы находимся в самом разгаре — в процессе свыше 10 судебных заседаний и конца пока не видно», — добавил бывший участник коллектива.

Нетиевский уточнил, что всегда был за мирное соглашение. Он утверждает, что на одной из встреч с новым руководителем «Уральских пельменей» Евгением Орловым услышал о его готовности и дальше судиться. «Дословно: "...мы воюем с тобой на твои же деньги. У нас нет расходов"», — процитировал юморист.

Ранее Сергей Нетиевский рассказал, что проект не развивается с новым руководителем. Орлова он сравнил с «продавцом оружия», который «очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом», но не в развитии проекта.

Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу для канала СТС.

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