Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о продавце оружия во главе шоу

Бывшая звезда «Уральских пельменей», в прошлом директор коллектива Сергей Нетиевский рассказал, что проект не развивается под новым руководителем и сообщил о случайных людях, которые «присосались к шоу». Об этом он порассуждал в беседе с изданием «Телепрограмма».

«Пока "пельменями" руководит "продавец оружия", я имею ввиду моего бывшего сотрудника Евгения Орлова — мира может не случиться», — отметил он. Нетиевский подчеркнул, что новый директор «очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом», но за эти пять лет участники шоу не создали новых проектов.

По словам юмориста, его возвращение в состав коллектива гипотетически возможно, например, на юбилейном вечере. Нетиевский уточнил, что рано или поздно мир внутри «Уральских пельменей» все равно должен наступить. «Случайные люди, присосавшиеся к шоу, со временем отвалятся, и "война" сменится миром», — заключил бывший директор коллектива.

Ранее Сергей Нетиевский рассказал, что рад уходу из коллектива и считает свой шаг правильным выбором. Он перестал работать в шоу с 2015 года, когда о конфликте в «Уральских пельменях» стало известно публично. Новое руководство обвинило Нетиевского в воровстве и объявило, что он был уволен. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой.

Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу для канала СТС.

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