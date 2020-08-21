«Уральские пельмени» не пустили в эфир эпизод с кавказцем и пистолетом

В телевизионный эфир шоу «Уральские пельмени» не пустили скетч, изображающий кавказца в кинотеатре. По словам актера Романа Постовалова, исполнившего эту роль, канал СТС, транслирующий юмористическую передачу, мог «перестраховаться, чтобы не задеть чьи-то национальные чувства». Его слова приводит «Комсомольская правда».

Постовалов говорит, что не знал о том, что ролик «запретили на телевидении». «Не думаю, что там было что-то оскорбительное», — считает он.

Не вошедший в эфир эпизод опубликован на YouTube-канале «Уральских пельменей». Зарисовка называется «Парочка в кино».

По сюжету, молодая пара страдает оттого, что сидящий сзади мужчина в спортивном костюме во время фильма громко разговаривает по телефону. Молодые люди не решаются сделать ему замечание, как вдруг прямо перед ними садится мужчина в папахе, который говорит с кавказским акцентом. Зрители боятся сделать замечание и ему, однако его папаха начинает мешать спортсмену сзади и тот просит пару передать кавказцу, чтобы он снял головной убор.

«Короче, братан, скажи ему: "Я твой рот плевал"», — передает кавказец. В ответ спортсмен пытается заставить соседа ударить мужчину в папахе и после этого дает ему в руки пистолет. Молодой человек не идет на убийство, вместо этого он угрожает обоим агрессорам, и ему удается успокоить обоих.