На российском канале запретили показ представляющих «мужские» виды спорта женщин

На российском телеканале «Осетия-Ирыстон» запретили показывать спортсменок, преуспевших в «мужских» видах спорта. Об этом в Instagram сообщила бывшая ведущая телеканала Кристина Кокаева.

Кокаева рассказала, что подготовила к эфиру программу с бойцом Тимуром Айляровым и чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. «В итоге вышла беседа, в который участвует лишь Тимур. А Ирину нам сказали вырезать по максимуму из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин», — заявила она.

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Журналистка отметила, что впоследствие администрация канала запретила приглашать в эфиры занимающихся «мужскими видами спорта» женщин, советуя вместо них «брать гимнасток». По мнению Кокаевой, такая политика ущемляет ее права, а также спортсменов республики. После этого она покинула «Осетию-Ирыстон».

В сентябре прошлого года иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри умерла из-за запрета на посещение матчей. Она погибла при попытке суицида у здания суда. Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд с 1981 года.

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