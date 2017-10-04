Спорт
 
Последние новости
Валуев счел ЧМ-2018 полезнее проеденных пенсий
Умершего музыканта Рому Англичанина в клипе ЛСП сыграл блогер Ларин
Путин предпочел Tesla телегам и танкам
Керенский и Терешкова нашлись в сборной России в новом футбольном симуляторе
Вице-спикер Рады отключила депутату микрофон за выступление на русском языке
Пара напала с электрошокером на проституток в Москве
Венедиктов показал неухоженную могилу Березовского
Популярные новости
Венедиктов показал неухоженную могилу Березовского
Пара напала с электрошокером на проституток в Москве
Цыгане в Обнинске продали мужчине «биткоины» с рук
Путин предпочел Tesla телегам и танкам
ФРГ согласилась дать Литве «подержать» акт о независимости республики
«Христианское государство» включило Кадырова и Поклонскую в черный список
Вице-спикер Рады отключила депутату микрофон за выступление на русском языке

Гендер не вопрос

Зачем женщины рвутся в мужской спорт

Перейти в «Мою Ленту»
Линдси Вонн
Линдси Вонн
Фото: @lindseyvonn

Положение женщин в спорте всегда было неоднозначным. В древности им нельзя было участвовать в Олимпийских играх, в XIX веке — кататься на велосипеде. Теперь женщины соревнуется практически во всех видах спорта, но по-прежнему считают, что их права ущемляют. За что слабый пол борется в наши дни, выясняла «Лента.ру».

Американская лыжница Линдси Вонн — уже олимпийская чемпионка и многократная победительница этапов Кубка мира. Однако ей этого мало: она хочет побеждать не только женщин, но и мужчин, и рассчитывает приступить к этому уже в ближайшее время.

«Если я могу тренироваться с мужчинами, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла множество гонок среди женщин, почему не могу перейти на следующий уровень? Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — обратилась спортсменка в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Там ответили, что рассмотрят это предложение. Но не факт, что примут. В 2012 году Вонн уже пыталась этого добиться, и ей отказали, сославшись на то, что «спортсмены разного пола не могут соревноваться».

И все же прецеденты есть. В 1992 году отважная девушка-вратарь Манон Реом, выступавшая в юниорских лигах за мужские команды, заключила контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг». Хотя затем хоккеистка попала в фарм-клуб «Тампы», за который провела в общей сложности 24 матча за пять лет, она все же стала первой и единственной «чужой среди своих» в истории не только НХЛ, но и других главных спортивных лиг Северной Америки. А в ноябре 2014 года двукратная олимпийская чемпионка по бобслею Кайли Хамфрис в составе мужского экипажа-четверки заняла третье место на чемпионате Канады и получила право выступить на Кубке мира.

Быстрее. Выше. Сильнее

В наше время гендерные границы между видами спорта размыты. В древности дела обстояли иначе. Тогда на Олимпийских играх женщинам было запрещено даже приближаться к стадиону — это каралось смертной казнью. Захотелось побегать или попрыгать — будь добра, запишись на игры в честь богини Геры, проводимые специально для женщин.

Но и здесь слабый пол находил лазейки. Дамы покупали колесницы, и наездники выходили на ипподром, завоевывая в их честь медали. Однако когда спартанская принцесса лично выиграла олимпийскую гонку на колесницах, ей не позволили самой получить награду. Еще одна авантюристка пробралась на стадион, рискуя жизнью, чтобы посмотреть, как медаль вручают ее сыну. Эллины, к счастью, не решились казнить мать чемпиона. Других подобных случаев история не сохранила.

На первые современные Олимпийские игры двери для женщин все так же были закрыты. Лишь одна спортсменка по имени Мельпомена нарушила запрет и пробежала с мужчинами дистанцию в 100 метров. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, узнав об этом, был непреклонен: «Неприлично заставлять зрителей смотреть на женское тело. К тому же ее организм может не выдержать некоторых нагрузок».

Но женщины не сдавались, и уже в 1900 году в Париже 22 спортсменки приехали на Олимпиаду совершенно официально. Они соревновались в пяти дисциплинах: крокете, теннисе, гольфе, конном и парусном спорте. С тех пор представительство слабого пола в спорте только росло.

Равноправие

Сегодня женщины представлены во всей олимпийской программе, в том числе и в традиционно мужских видах спорта. Признали даже женский бокс — в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне.

Но равноправия, похоже, все еще нет. Теперь девушки стремятся увеличить число смешанных дисциплин. Такие соревнования уже проводятся в бадминтоне, теннисе, биатлоне, санном спорте и фигурном катании. Открыт для обоих полов конный и парусный спорт, хотя последний и с некоторыми ограничениями.

До 1952 года выступали только наездники-мужчины. На Олимпиаде в Хельсинки ограничения по гендерному и профессиональному признаку были сняты. И именно в конном спорте женщины сейчас удерживают лидерство. Например, в выездке — с 1988 года только они побеждают в индивидуальном зачете, а с 2000-го не пропускают мужчин даже в тройку призеров. На Олимпийских играх в Пекине женщины завоевали медали во всех видах, и медалисток было намного больше, чем медалистов. Самая титулованная — Анке ван Грюнсвен из Нидерландов — выиграла в индивидуальном зачете три Олимпиады подряд.

В парусном спорте открытые классы — Finn, 49er и Tornado. Однако в Пекине на Олимпиаде 2008 года все экипажи состояли исключительно из мужчин.

Женское доминирование

Пока женщины покоряют единоборства, мужчины аккуратно внедряются в «девичьи» дисциплины: художественную гимнастику и синхронное плавание.

До 1996 года в художественной гимнастике разыгрывался один комплект наград — в индивидуальном многоборье, на Играх в Атланте ввели второй — в групповых упражнениях. Мужчинам сюда вход воспрещен — Международная федерация гимнастики (FIG) отказывает им в допуске год за годом.

Видео: FINA / YouTube

В синхронном плавании революция произошла в 2015 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Там впервые выступили смешанные дуэты. Самый известный российский синхронист Александр Мальцев с семи лет занимается этим видом спорта и считает, что нельзя считать его типично женским. Однако мужчин, рискнувших попробовать себя в этом виде программы, постоянно накрывает волна критики, в том числе и от других «водяных». Так, трехкратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко заявила, что ей неловко при мысли о мужчинах в бассейне. А серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Евгений Коротышкин сказал, что «заплачет» при виде торчащих из воды «волосатых ног».

Все разные — все равные?

И все же не вполне понятно, зачем спортсменкам эта бесконечная гонка. Ведь все мы разные — это факт. Какой смысл пытаться играть по одинаковым правилам? В 1992 году выдающаяся теннисистка Мартина Навратилова решила посоревноваться с Джимми Коннорсом. Для нее даже ослабили правила, позволив бить в «коридоры», которые для Джимми считались аутами. В итоге она все равно проиграла.

В беге на 100 метров женский рекорд не улучшался уже больше 20 лет и находится на уровне мужских результатов более чем столетней давности, а в марафоне нынешние сильнейшие бегуньи выиграли бы только у мужчин середины пятидесятых годов. Другой яркий пример — прыжки в высоту. Как бы высоко ни летала выдающаяся чемпионка Елена Исинбаева, от мирового рекорда Сергея Бубки она отстает более чем на метр.

Любые аномалии в организме приводят к скандалам в спорте. На чемпионате мира 2009 года в Берлине бегунья из ЮАР Кастер Семеня одержала убедительную победу на дистанции 800 метров, за один сезон улучшив личный рекорд почти на десять секунд. Оказалось, что спортсменка страдает гиперандрогенным синдромом, из-за чего количество тестостерона в ее организме повышено — в четыре раза больше, чем обычно у женщин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) определила верхнюю допустимую границу тестостерона.

Споры о том, стоит ли женщине заниматься боксом или хоккеем, возможно, не утихнут никогда. У женщин есть возможность покорять любые виды спорта. Однако спортсменки хотят ступить на мужскую территорию и соревноваться с сильным полом на равных. Зачем? На этот вопрос нет ответа.

Анастасия Борисова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:05 3 октября

Цена свободы

Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
13:06Сегодня

Шарапова проиграла второй ракетке мира на турнире в Пекине

10:0125 сентября

Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти

14:44Сегодня

Керенский и Терешкова нашлись в сборной России в новом футбольном симуляторе

Спорт00:0830 сентября
Алексей Немов

«В 90-е на российские зарплаты было не выжить»

Алексей Немов о гимнастике, деньгах и работе журналиста
10:02Сегодня

Погба потренировался в стиле Брюса Ли

22:4523 сентября

Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью

11:36Сегодня

Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда

Спорт00:01 1 октября
Александр Кокорин

Больше не «ко-ко»

Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
00:48Сегодня

Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол

18:5524 сентября

Вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым

06:53Сегодня

Аргентинский футболист прыгнул на соперника двумя ногами

Россия
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Цыгане в Обнинске продали мужчине «биткоины» с рук
Воробьев наградил лучших учителей и воспитателей Подмосковья
Белорусский студент убил 12 фазанов в парке Горького
Донские казаки опознали сослуживца на видео с плененными ИГ россиянами
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
В Лондоне на борту самолета нашли подозрительный сверток
Греческий суд постановил выдать США россиянина Винника
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
ФРГ согласилась дать Литве «подержать» акт о независимости республики
Воюющий в Донбассе актер Пашинин рассказал о своих первых боевых действиях
В Польше на украинском консульстве написали «Убирайтесь вон» и «Украина — ОУН»
Захарова оценила заявление МИД Латвии о влиянии Москвы на референдум в Каталонии
Глава Генштаба ВСУ свалил вину за взрывы под Винницей на космические аппараты
Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко
Все материалы
Финансы
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Путин допустил продление сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года
Касперский назвал условия восхитительной работы криптовалют
Верховная Рада одобрила пенсионную реформу на Украине
Путин и Мадуро обсудят долг Венесуэлы перед Россией
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Игорь Подстрешный«Бизнес не затевается ради денег»
Основатель сети Burger Heroes — о секретах успешного фастфуда
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
«Аэрофлот» возобновит финансирование «ВИМ-Авиа»
Евросоюз потребовал от Amazon доплатить Люксембургу 250 миллионов евро
В «Роснефти» рассказали о планах создания нефтехимических кластеров
Российские фермеры получат дополнительно два миллиарда на теплицы и технику
Все материалы
Силовые структуры
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
Принесшего патроны в отделение фонда «Подари жизнь» мужчину задержали в Москве
Житель Кузбасса облил ацетоном и поджег бывшего сожителя матери
Ивановского подростка заподозрили в убийстве сверстника из-за девушки
Великобритания впервые за много лет выдала россиянина
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05» перед стартом. Байконур, 2017 г.«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»
Почему Россия превратилась в космического аутсайдера
Опубликован снимок беспилотной электрофуры Tesla
У «Фукусимы» нашли неожиданный источник радиации
Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами
Нобелевскую премию по химии вручат за развитие криоэлектронной микроскопии
Все материалы
Спорт
Линдси ВоннГендер не вопрос
Зачем женщины рвутся в мужской спорт
Шарапова проиграла второй ракетке мира на турнире в Пекине
Керенский и Терешкова нашлись в сборной России в новом футбольном симуляторе
Погба потренировался в стиле Брюса Ли
Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда
Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол
Аргентинский футболист прыгнул на соперника двумя ногами
Все материалы
Культура
Дай пятюню
Почему Россия рискует лишиться умного кино
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
Умершего музыканта Рому Англичанина в клипе ЛСП сыграл блогер Ларин
Вышел трейлер российской комедии с целующимися в бассейне девушками
Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании несовершеннолетней
Ирландские рокеры записали клип из зацикленных трансляций в Facebook
Все материалы
Интернет и СМИ
Сэм ХайдПострел везде поспел
Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Названа причина смерти основателя Playboy
Раскрыты подробности крупнейшей хакерской атаки на электронную почту
Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером России
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Louis Vuitton предложил носить атласные трусы с парчовыми сюртуками
Бабушкам рекомендовали люксовую авоську за 190 тысяч рублей
Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье
Модели Chanel вышли на подиум в прозрачной одежде и обуви
Lacoste предложил мужчинам пахнуть айвой и ревенем
Nike выпустит кроссовки с зубами для малолетних вампиров
Все материалы
Путешествия
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Названы самые путешествующие нации мира
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Все материалы
Из жизни
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Определена собака с самым длинным в мире языком
Семья нудистов посетила семь стран без одежды
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Все материалы
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
Семейное пространство
Три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
Land Rover сделал способный ездить на электричестве внедорожник
Koenigsegg поборется с Bugatti Chiron в разгоне до 400 км/ч
Hyundai напомнит родителям о детях на заднем сиденье
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы