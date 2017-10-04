Гендер не вопрос

Положение женщин в спорте всегда было неоднозначным. В древности им нельзя было участвовать в Олимпийских играх, в XIX веке — кататься на велосипеде. Теперь женщины соревнуется практически во всех видах спорта, но по-прежнему считают, что их права ущемляют. За что слабый пол борется в наши дни, выясняла «Лента.ру».

Американская лыжница Линдси Вонн — уже олимпийская чемпионка и многократная победительница этапов Кубка мира. Однако ей этого мало: она хочет побеждать не только женщин, но и мужчин, и рассчитывает приступить к этому уже в ближайшее время.

«Если я могу тренироваться с мужчинами, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла множество гонок среди женщин, почему не могу перейти на следующий уровень? Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — обратилась спортсменка в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

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Там ответили, что рассмотрят это предложение. Но не факт, что примут. В 2012 году Вонн уже пыталась этого добиться, и ей отказали, сославшись на то, что «спортсмены разного пола не могут соревноваться».

И все же прецеденты есть. В 1992 году отважная девушка-вратарь Манон Реом, выступавшая в юниорских лигах за мужские команды, заключила контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг». Хотя затем хоккеистка попала в фарм-клуб «Тампы», за который провела в общей сложности 24 матча за пять лет, она все же стала первой и единственной «чужой среди своих» в истории не только НХЛ, но и других главных спортивных лиг Северной Америки. А в ноябре 2014 года двукратная олимпийская чемпионка по бобслею Кайли Хамфрис в составе мужского экипажа-четверки заняла третье место на чемпионате Канады и получила право выступить на Кубке мира.

Быстрее. Выше. Сильнее

В наше время гендерные границы между видами спорта размыты. В древности дела обстояли иначе. Тогда на Олимпийских играх женщинам было запрещено даже приближаться к стадиону — это каралось смертной казнью. Захотелось побегать или попрыгать — будь добра, запишись на игры в честь богини Геры, проводимые специально для женщин.

Но и здесь слабый пол находил лазейки. Дамы покупали колесницы, и наездники выходили на ипподром, завоевывая в их честь медали. Однако когда спартанская принцесса лично выиграла олимпийскую гонку на колесницах, ей не позволили самой получить награду. Еще одна авантюристка пробралась на стадион, рискуя жизнью, чтобы посмотреть, как медаль вручают ее сыну. Эллины, к счастью, не решились казнить мать чемпиона. Других подобных случаев история не сохранила.

На первые современные Олимпийские игры двери для женщин все так же были закрыты. Лишь одна спортсменка по имени Мельпомена нарушила запрет и пробежала с мужчинами дистанцию в 100 метров. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, узнав об этом, был непреклонен: «Неприлично заставлять зрителей смотреть на женское тело. К тому же ее организм может не выдержать некоторых нагрузок».

Но женщины не сдавались, и уже в 1900 году в Париже 22 спортсменки приехали на Олимпиаду совершенно официально. Они соревновались в пяти дисциплинах: крокете, теннисе, гольфе, конном и парусном спорте. С тех пор представительство слабого пола в спорте только росло.

Равноправие

Сегодня женщины представлены во всей олимпийской программе, в том числе и в традиционно мужских видах спорта. Признали даже женский бокс — в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне.

Но равноправия, похоже, все еще нет. Теперь девушки стремятся увеличить число смешанных дисциплин. Такие соревнования уже проводятся в бадминтоне, теннисе, биатлоне, санном спорте и фигурном катании. Открыт для обоих полов конный и парусный спорт, хотя последний и с некоторыми ограничениями.

До 1952 года выступали только наездники-мужчины. На Олимпиаде в Хельсинки ограничения по гендерному и профессиональному признаку были сняты. И именно в конном спорте женщины сейчас удерживают лидерство. Например, в выездке — с 1988 года только они побеждают в индивидуальном зачете, а с 2000-го не пропускают мужчин даже в тройку призеров. На Олимпийских играх в Пекине женщины завоевали медали во всех видах, и медалисток было намного больше, чем медалистов. Самая титулованная — Анке ван Грюнсвен из Нидерландов — выиграла в индивидуальном зачете три Олимпиады подряд.

Анке ван Грюнсвен Фото: Caren Firouz / Reuters

В парусном спорте открытые классы — Finn, 49er и Tornado. Однако в Пекине на Олимпиаде 2008 года все экипажи состояли исключительно из мужчин.

Женское доминирование

Пока женщины покоряют единоборства, мужчины аккуратно внедряются в «девичьи» дисциплины: художественную гимнастику и синхронное плавание.

До 1996 года в художественной гимнастике разыгрывался один комплект наград — в индивидуальном многоборье, на Играх в Атланте ввели второй — в групповых упражнениях. Мужчинам сюда вход воспрещен — Международная федерация гимнастики (FIG) отказывает им в допуске год за годом.

Видео: FINA / YouTube

В синхронном плавании революция произошла в 2015 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Там впервые выступили смешанные дуэты. Самый известный российский синхронист Александр Мальцев с семи лет занимается этим видом спорта и считает, что нельзя считать его типично женским. Однако мужчин, рискнувших попробовать себя в этом виде программы, постоянно накрывает волна критики, в том числе и от других «водяных». Так, трехкратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко заявила, что ей неловко при мысли о мужчинах в бассейне. А серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Евгений Коротышкин сказал, что «заплачет» при виде торчащих из воды «волосатых ног».

Все разные — все равные?

И все же не вполне понятно, зачем спортсменкам эта бесконечная гонка. Ведь все мы разные — это факт. Какой смысл пытаться играть по одинаковым правилам? В 1992 году выдающаяся теннисистка Мартина Навратилова решила посоревноваться с Джимми Коннорсом. Для нее даже ослабили правила, позволив бить в «коридоры», которые для Джимми считались аутами. В итоге она все равно проиграла.

В беге на 100 метров женский рекорд не улучшался уже больше 20 лет и находится на уровне мужских результатов более чем столетней давности, а в марафоне нынешние сильнейшие бегуньи выиграли бы только у мужчин середины пятидесятых годов. Другой яркий пример — прыжки в высоту. Как бы высоко ни летала выдающаяся чемпионка Елена Исинбаева, от мирового рекорда Сергея Бубки она отстает более чем на метр.

Кастер Семеня Фото: Hendrik Schmidt / DPA / Globallookpress.com

Любые аномалии в организме приводят к скандалам в спорте. На чемпионате мира 2009 года в Берлине бегунья из ЮАР Кастер Семеня одержала убедительную победу на дистанции 800 метров, за один сезон улучшив личный рекорд почти на десять секунд. Оказалось, что спортсменка страдает гиперандрогенным синдромом, из-за чего количество тестостерона в ее организме повышено — в четыре раза больше, чем обычно у женщин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) определила верхнюю допустимую границу тестостерона.

Споры о том, стоит ли женщине заниматься боксом или хоккеем, возможно, не утихнут никогда. У женщин есть возможность покорять любые виды спорта. Однако спортсменки хотят ступить на мужскую территорию и соревноваться с сильным полом на равных. Зачем? На этот вопрос нет ответа.