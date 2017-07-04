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«Женщины уступают просто из-за физиологии»

Чемпионка мира по шахматам — о противостоянии с мужчинами, Карякине и футболе

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Александра Костенюк
Александра Костенюк
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россиянка Александра Костенюк добавила к многочисленным шахматным титулам победу на командном чемпионате мира. После триумфа на мировом первенстве «Лента.ру» побеседовала с ней о мужских и женских шахматах, жизни во время турниров, Сергее Карякине, а также о любви к футболу.

«Лента.ру»: Сразу после победы вы говорили, что пока ничего не чувствуете. Потом эмоций прибавилось?

Костенюк: Да, после матча я действительно ничего не чувствовала, потому что сильно устала, концентрировалась только на турнире. Сейчас больше погрузилась в домашнюю атмосферу, какие-то обыденные дела, которые накапливаются обычно после чемпионата мира. Уже чувствую больше радости, получаю много поздравлений.

Вы одержали уверенную победу, а почему мужская сборная не смогла повторить ваш успех?

На чемпионат поехал экспериментальный состав. Сильнейшие шахматисты по разным причинам не выступали за мужскую сборную, а у нас играли лучшие шахматистки России. Но серебро мужской команды — это тоже успех.

В чем разница между мужскими и женскими шахматами?

Сложно объяснить тем, кто не играет в шахматы. У нас ведь не все понимают, почему это вообще считается видом спорта.

Но мужчины в шахматах сильнее женщин?

История знает женщин, успешно игравших с мужчинами в шахматы. Вообще, я не считаю, что менее успешные результаты женщин в шахматах свидетельствуют о том, что они интеллектуально слабее. Это сложная тема. Возьмите математику или другие точные науки — в них женщины тоже преуспевают реже мужчин. А в шахматах есть еще и противостояние. Если в математике вы решаете определенные задачи и вам не надо сравнивать в стрессовых условиях свои способности, то в шахматах ты постоянно находишься в противоборстве с другим человеком. Женщины уступают просто из-за физиологии.

Может быть, дело в подготовке к партиям?

Если мы говорим о разнице в подготовке мужчин и женщин с точки зрения тренировок, то ее почти нет. Но в других аспектах различия, конечно, есть. Любая шахматистка должна уделять внимание не только шахматным вариантам, но и внешнему виду. Мужчины же могут думать только о партии. Хотя я слышала и от мужчин, что хороший внешний вид вселяет уверенность, что помогает делать правильный выбор. А шахматы — это ведь зачастую вопрос выбора.

Как выглядит обычный день шахматиста на турнире? Остается ли время на личные дела?

Все очень индивидуально. Личные дела у всех разные. Я на турнирах абсолютно отстраняюсь от внешнего мира. Не отвечаю на письма, звонки, не пишу в социальных сетях, не даю интервью. Чтобы успешно выступать, мне нужно отключиться от всего, сосредоточится на борьбе. Но так делают не все. Сергей Карякин на первенстве мира продолжал писать в Twitter, давал интервью. Я могу только позавидовать такой стойкости, потому что для меня любое общение — это трата энергии, которая мне необходима борьбы во время партии. Я отдаю себя на все 100 процентов, поэтому и говорю сразу после турниров, что ничего не чувствую.

Как вы отдыхаете между матчами?

Могу почитать книгу, посмотреть фильм. Стараюсь бегать, заниматься спортом, люблю в футбол играть, чтобы снять напряжение и стресс. Телевизор не смотрю в принципе. Всю информацию извне перекрываю по максимуму.

Кубок конфедераций смотрели?

Кубок конфедераций мы во время турнира успевали посмотреть. Я — постоянный зритель спортивных соревнований, в том числе и футбольных. После вылета наших футболистов для меня главный вопрос — почему в такой большой и богатой на таланты стране, как Россия, мы не можем сформировать команду, которая играла бы наравне с ведущими сборными? Мне кажется у нас достаточно и детей, занимающихся футболом, и тренеров, и базы спортивные есть, и желание, и финансы. Все есть, а результата почему-то нет.

Смогли бы тренировать сборную России?

Я бы вряд ли могла чем-то помочь футболистам. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Уверена, что там есть профессионалы, которые разбираются в своем ремесле лучше меня. Возможно, другие шахматисты, больше понимающие в футболе, могли чем-то помочь. Но я лишь зритель, болельщица и могу только пожелать ребятам расти и развиваться дальше.

Беседовала Дарья Гулина

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