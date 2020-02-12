Бывший участник КВН рассказал о вырезанном из эфира жесте двойника Путина

Бывший участник КВН из команды «ЧП» Дмитрий Танкович рассказал о том, как впервые узнал о наличии цензуры на российском телевидении. Редактор Высшей лиги КВН Андрей Чивурин поделился с ним случаем, произошедшим во время монтажа одного из эпизодов. О нем Танкович рассказал в интервью YouTube-шоу «Предельник».

Чивурин рассказал, как один из выпусков передачи отсматривал посторонний человек, которого он увидел впервые. «Я в первый раз с таким столкнулся. Мы сели за монтаж, собрали весь эпизод, в этот момент к нам привели человека», — процитировал участник команды «ЧП» Чивурина. Неизвестный проверил весь эпизод еще раз, но одна из сцен вызвала у него вопросы.

Цензору не понравился момент в номере с участием участника КВН Дмитрия Грачева — двойника президента России Владимира Путина. «Какой-то жест был, я сейчас не вспомню уже. И чувак сказал: "Ан нет, это не надо! В этот момент не показывайте жест, перебейте залом"», — заметил комик. В результате момент с жестом вырезали из эфира. Что это был за жест, Чивурин не пояснил. По его словам, это «был некий звоночек первый».

«ЧП» — команда КВН из Минска. Выступала в Высшей лиге КВН с 2001 по 2005 годы. Танкович после завершения выступлений стал ведущим различных телепроектов на белорусском канале «ОНТ» и украинском «СТБ».

В 2017 году о цензуре в КВН сообщал бывший редактор Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК» Дмитрий Колчин. Он отметил, что в КВН пропали номера про президентов, а оставшиеся редкие скетчи стали «обязательно комплиментарными». О цензуре говорил и актер Сергей Светлаков, ранее выступавший в КВН.

Позже президент Международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков призвал не делать сомнительных выводов о цензуре на программе и предложил посмотреть КВН и убедиться, что участники в своих сценках используют образ Путина.

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