Известный российский комик рассказал о реакции зрителей на шутки о Путине

Российский комик Алексей Щербаков описал реакцию зрителей на шутки о президенте России Владимире Путине во время своих выступлений. Об этом известный стендапер рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю. Запись доступна на YouTube.

По словам Щербакова, большая часть посетителей его концертов хорошо относится к Путину. Он узнал об этом, рассказывая со сцены шутку о президенте. Он начинал ее словами: «Я написал шутку политическую про Путина, за которую мне никто ничего не сделает. Обидная шутка про Путина, по ТВ могу сказать, и никто мне ничего не сделает».

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Затем он спрашивал у зрителей, кто из них поддерживает Путина. Когда в зале после этого воцарялась тишина, он говорил: «Вот видали? И никто мне ничего не сделает». Однако, по словам Щербакова, люди не аплодировали в этом моменте только на двух его концертах. В остальных случаях подавляющее большинство пришедших бурно выражало одобрение в адрес Путина, и шутка не срабатывала.

Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в YouTube-шоу «Что было дальше?»

Ранее ведущий «Что было дальше?» и резидент Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров в интервью Дудю пожаловался на обратную сторону КВН и рассказал про взносы, которые необходимо платить командам за возможность выступать. Позднее земляки комика пояснили, что в Высшей лиге взносов нет, а в межрегиональной лиге они необходимы для организации отбора команд.

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