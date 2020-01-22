Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.

В доказательство своих слов Долгополов опубликовал копию уведомления из управления МВД по подмосковному городу Орехово-Зуево. Правоохранителей интересовала опубликованная на YouTube запись стендап-выступления комика «Новый час шуток». Они требовали от заведения сообщить, действительно ли стендап был записан в их баре, и предоставить информацию о комике.

В подписи к своему посту Долгополов заявил, что его карьера вышла на новый уровень. «Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» — написал он. По его мнению, из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что «Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия».

Комик также признался, что напуган и зол, но не удивлен происходящим. «Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи», — сказал он.

Выступление Долгополова «Новый час шуток» было опубликовано на YouTube-канале стендап-клуба Stand-Up Club #1. В описании к ролику указано, что он снят в HopHead Tap Room. В видео присутствует нецензурная лексика и шутки о российских властях.

Ранее к комику уже предъявляли претензии из-за его шуток. В 2017 году он получил угрозы после выступления в Казани, где подшутил над названием местного микрорайона Дербышки.

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