Столичный комик приехал в Казань, сравнил местный район с калом и получил угрозы

Комик Александр Долгополов из Москвы получил угрозы после выступления в Казани, где подшутил над названием местного микрорайона Дербышки. Некий Мартин Майоров сообщил ему во «ВКонтакте», что «пара человечков хотят ему немножко лицо подправить» и предложил подумать над извинениями.

На своей странице во «ВКонтакте» Долгополов опубликовал скриншоты переписки с Майоровым, голосовое сообщение, которое тот ему прислал, а также видеообращение к угрожавшим. Он также продемонстрировал шутку, из-за которой к нему возникли претензии.

«Дербышки это ты когда просыпаешься и такой: "Аааа". И вот это ощущение сзади по спине — дербышки», — сказал Долгополов, с удовольствием потянувшись.

Затем он проассоциировал Дербышки с кусочками непереваренной моркови, которые можно обнаружить в экскрементах.

Долгополов заявил, что не станет извиняться не потому что не хочет, а из-за того, что «это прежде всего угроза». Коллега убедил его в том, что относиться всерьез к подобным угрозам не стоит.

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