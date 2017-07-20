Американский комик поискал хакеров на улицах Петербурга и допросил молодоженов

Американский комик Стивен Кольбер показал в эфире собственного The Late Show, как он искал хакеров в Петербурге во время своей июньской поездки в Россию.

Кольбер спрашивал прохожих, не хакеры ли они, но никто не сознавался. Один из его собеседников, бородатый математик по имени Михаил признался, что даже если бы и был хакером, вряд ли бы рассказал об этом. Во время беседы Кольбер потрогал его бороду.

Затем комик устроил «допрос» молодоженам Виталию и Марии. Он раздал им по картошке, которую пара должна была поднимать, если согласна с его утверждениями. Кольбер спросил, считают ли что они, что Россия влияла на выборы президента США. Молодожены ответили отрицательно и выразили уверенность в том, что американцы попросту во всем винят русских.

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В конце сюжета в кадре показали молодого человека, который узнал телезвезду. «Вы знаете, кто я?» — спрашивает Кольбер. «Да, я знаю, кто вы», — отвечает житель Петербурга. «И кто я?» — продолжает ведущий. «Вы очень клевый парень из США», — говорит молодой человек. «Вы знаете мое имя?» — говорит Кольбер с нескрываемой улыбкой. «Джимми Кольбер», — заключает парень, вероятно, спутав имя Кольбера с именем одного из двух других известных американских комиков — Джимми Киммела или

Джимми Фэллона.

Ролик из Петербурга появился на YouTube 19 июля и за короткое время собрал свыше 800 тысяч просмотров.

В начале недели Кольбер запустил цикл сатирических сюжетов о России по мотивам поездки, которую он совершил в Северную столицу во время белых ночей. Он также посетил петербургскую студию «Вечернего Урганта», где поделился впечатлениями от визита в Россию, рассказал о «слежке» и сыграл в «русскую-русскую рулетку».