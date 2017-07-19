Американский комик устроил «неделю России» и оценил угрозу новой Холодной войны

Ведущий американской программы The Late Show Стивен Кольбер (Stephen Colbert), в июне побывавший в Москве и Санкт-Петербурге, запустил в своем шоу серию сюжетов под названием «Неделя в России». Анонс первого выпуска был опубликован на YouTube-канале передачи.

Кольбер побывал на Красной площади и попытался понять, действительно ли она представляет собой «сосредоточение зла». После этого он с помощью фраппучино из Starbucks в шутку решает выяснить, грозит ли миру новая Холодная война. Кольбер также рассказал о походе на шоу «Вечерний Ургант», где расспросил ведущего об ограничениях на российском телевидении.

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В следующих выпусках «Недели в России» Кольбер проведет день с миллиардером Михаилом Прохоровым, встретится с журналистом и автором книги «Битва за Рунет» Андреем Солдатовым и побывает в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», в котором якобы снимали компромат на президента США Дональда Трампа.

В июне Кольбер рассказал, что во время визита в Россию за ним по пятам ходили «агенты правительства и мордовороты», а также в шутку обвинил создателей «Вечернего Урганта» в копировании его шоу.