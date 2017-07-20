Американский телеведущий пошутил о запрете в России «игрушек оппозиции»

Видео: The Daily Show with Trevor Noah / YouTube

Ведущий популярного американского вечернего шоу The Daily Show Тревор Ноа рассказал в эфире о запрете спиннеров в России. По его словам, игрушки попали под запрет из-за того, что на протестных митингах их раздавала оппозиция.

Ноа шутил, что наличие спиннера в России априори означает приверженность оппозиции, а значит любой американский школьник, крутящий спиннер на пальце, выражает свое несогласие с российскими властями.

По выражению телеведущего, «запретом» на спиннеры «Россия демонстрирует репутацию забавной страны».​

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Ранее телеканал «Россия 1» выпустил серию сюжетов о том, как молодое поколение «зомбируют» с помощью антистрессовых игрушек. В репортажах отмечалось, что оппозиция бесплатно раздавала спиннеры на своих акциях.

Фрагмент The Daily Show о России появился на YouTube 19 июля и менее чем за сутки набрал больше 300 тысяч просмотров.

Ранее другой американский комик и ведущий вечернего шоу Стивен Кольбер запустил в собственном The Late Show «Неделю России». В каждом выпуске он делится впечатлениями от поездки в Россию, которую он посетил в июне.