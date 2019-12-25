Галкин прокомментировал скандальный концерт с разоблачением цензуры

Телеведущий Максим Галкин пояснил свое высказывание относительно цензуры на российском телевидении. Скандальный концерт он прокомментировал в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Комик уточнил, что не обращает внимания на существующий государственный режим, и его никогда в жизни не ограничивали в том, что именно он говорит на своих концертах. «Пока я могу иронизировать, шутить про существующий режим, я могу работать. Как только я не смогу этого делать — я не буду работать», — заключил он.

По словам Галкина, для него важно иметь возможность веселить людей, «в том числе говоря им правду». Порой у него отбирают возможность транслировать это по телевидению, но это, по его выражению, «не моя несвобода», — и его это не волнует.

Галкин заявил, что никогда не стеснялся в выражениях, даже когда выступал перед главой государства. Он осудил юмориста Нурлана Сабурова, который недавно в интервью Юрию Дудю заявил, что опасается шутить про бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В ноябре во время выступления в Новосибирске Галкин сказал, что российское телевидение подпало под цензуру. Он раскритиковал популярные программы, подчеркнув, что телеканалы не обращают внимание на российскую повестку, предпочитая освещать события на Украине. Высказывание комика вызвало большой резонанс.

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