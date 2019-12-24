Галкин рассказал о поездке в Чечню во время войны

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что его неприятно поразил быт солдат во время его поездки в Чечню. В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» он отметил, что был там во время войны в 2000 году.

Юморист вспомнил, что посещал Чечню в 2000 году по просьбе тогдашнего министра культуры Михаила Швыдкого. Он решил, что важно поддержать выступлениями участвующих в военных действиях солдат. Условия, в которых он жил, Галкин назвал тяжелыми: его спальня обогревалась калорифером, и спать приходилось в дубленке. Раненые солдаты, перед которыми он выступал, по его словам, лежали под тонкими одеялами в палатках, отапливаемых печками-буржуйками.

Галкин отметил, что тогда ему стало очень жаль военнослужащих, и он был неприятно поражен подобным явлением в XXI веке.

Юморист пояснил, что не хочет ездить с концертами в этот регион, так как он «слишком говорлив», и не умеет «царедворствовать», как другие коллеги, часто посещающие Чечню.

Ранее Галкин прокомментировал слухи о гомосексуальной ориентации, которую ему приписывают. По его словам, такие домыслы преследуют его в течение всей жизни.

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