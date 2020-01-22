Полиция заинтересовалась российским комиком из-за оскорбления чувств верующих

МВД России заинтересовалось известным российским комиком Александром Долгополовым из-за жалобы на оскорбление чувств верующих. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, правоохранительные органы намерены опросить Долгополова. Заявление на него написал житель подмосковного города Орехово-Зуево в январе 2020 года.

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Об интересе к нему полиции комик рассказал на своей странице в Instagram. Он показал уведомление из управления МВД по Орехово-Зуево, полученное петербургским баром HopHead Tap Room. В нем правоохранители требовали от заведения предоставить сведения о комике и подтвердить, что его стендап-выступление «Новый час шуток» было записано в баре.

Долгополов признался, что напуган и зол, но не удивлен произошедшим. По его словам, из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что «Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия».

«Новый час шуток» был опубликован на YouTube-канале стендап-клуба Stand-Up Club #1 в начале апреля 2019 года. В описании к ролику указано, что он снят в HopHead Tap Room. В видео присутствуют шутки о российских властях и религии. В частности, Долгополов порассуждал на тему, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан. При этом он употреблял в речи нецензурную лексику.

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