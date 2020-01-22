Продажу билетов на концерты Долгополова приостановили после запроса полиции

Продажу билетов на стендапы комика Александра Долгополова в Санкт-Петербурге приостановили до выяснения обстоятельств. Об этом заявил концертный директор Долгополова и арт-директор клуба HopHead Армен Гандилян, сообщает в Facebook «Mash на Мойке».

Гандилян не уточнил, состоятся ли выступления, запланированные на 4 и 5 февраля.

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Ранее Долгополов сообщил, что в петербургский бар HopHead поступило уведомление от управления МВД по Орехово-Зуево. Правоохранительные органы потребовали от заведения предоставить сведения о комике и подтвердить, что его стендап-выступление «Новый час шуток» было записано в баре.

Как выяснилось позднее, интерес полиции к Долгополову связан с заявлением жителя Орехово-Зуево, пожаловавшегося на оскорбление чувств верующих. В «Новом часе шуток», доступном на YouTube, Долгополов шутил об имени Богдан. В частности, он задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем.

Комик признался, что напуган и зол, но не удивлен произошедшим. По его словам, из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что «Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия».

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