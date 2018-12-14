Российский комик пожаловался на запрет свободно шутить в Британии

Российский комик Константин Кисин, живущий в Великобритании, отменил выступление на благотворительном концерте ЮНИСЕФ в Лондонском университете после того, как ознакомился со списком требований к шуткам. Фотографию соглашения, которое ему предлагали подписать, он разместил в Twitter.

По выражению Кисина, его «чуть не стошнило», когда он дочитал соглашение до конца.

«Подписывая этот договор, вы соглашаетесь с нашей политикой недопустимости в отношении расизма, сексизма, классовой дискриминации и дискриминации инвалидов, эйджизма, гомофобии, бифобии, трансфобии, ксенофобии, исламофобии, антирелигиозных или антиатеистических высказываний», — гласило оно.

Кисин назвал соглашение цензурой, пишет Evening Standard. «Единственные люди, которые должны контролировать то, что говорят комики, — это сами комики. Это угроза свободе слова», — заключил он.

Юморист заявил, что вырос при советской власти и думает, что именно такое письмо c требованиями, о чем шутить, а о чем нет, могли прислать комику в СССР.

По данным The Daily Mail, Кисин был одним из четырех спикеров, которым предлагали выступить на вечере. Остальные участники получили аналогичные послания. Организаторы вечера пояснили, что не преследовали цензурных целей, а просто хотели убедиться, что гости понимают формат мероприятия. «Мы никогда не стали бы заставлять гостей соглашаться на то, во что они не верят», — заверили устроители мероприятия.

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