Комик заставил американского политика согласиться на интим с Трампом

Sacha Baron Cohen / YouTube

Британский актер и комик Саша Барон Коэн поиздевался над бывшим шерифом Аризоны Джозефом Арпайо, заставив его согласиться на интим с президентом США Дональдом Трампом. Разговор произошел в рамках юмористического шоу Who is America?

На видео Коэн предстал в образе блогера OMGWhizzByOMG из Финляндии, который занимается распаковкой детских игрушек. Во время процесса он спросил у политика о его первой «ручной работе» (в переводе с английского фраза Hand job часто употребляется в значении «мастурбация»).

«Моя первая работа была от моей мамы, и это были газеты. Какая первая работа руками была у вас?» — спросил OMGWhizzBoyOMG. Собеседник выглядел смущенным, однако ответил на вопрос. «Что бы я ни делал в своей жизни, я всегда делаю больше, чем нужно. Иногда у меня из-за этого случаются неприятности», — заявил Арпайо.

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Затем Коэн задал однозначный вопрос, узнав мнение политика об интиме с Трампом. «Если Дональд Трамп позвонит вам после этого и скажет: "Шериф Джо, я хочу предложить вам потрясающий минет", вы скажете "да"?» — поинтересовался комик, на что получил утвердительный ответ. «Возможно, мне придется сказать "да"», — сказал бывший шериф после небольшой паузы.

86-летний Джозеф Арпайо известен в США благодаря слишком активной борьбе с нелегальной иммиграцией. В 2013 году суд признал его действия незаконными, однако он продолжил устраивать облавы на латиноамериканцев. Несколько лет спустя мужчину признали виновным в неуважении к суду, но президент Дональд Трамп помиловал бывшего шерифа Аризоны.

Ранее Саша Барон Коэн разыграл нескольких других американских политиков. В частности, он устроил фейковую проверку на педофилию бывшему губернатору американского штата Алабама Рою Муру.

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