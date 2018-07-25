Снявший трусы в эфире американского телешоу политик ушел в отставку

Член палаты представителей Конгресса штата Джорджия Джейсон Спенсер ушел в отставку после появления в телешоу Who Is America?, где по заданию Саши Барона Коэна он выкрикивал слово «нигер» и бегал с голым задом. Об этом сообщает CNN.

Отставка вступит в силу с 31 июля. Ранее спикер региональной палаты представителей Конгресса Дэвид Рэльстон призвал Спенсера уволиться, а губернатор Джорджии Натан Дил заявил, что действия народного избранника были «ужасными и оскорбительными».

Саша Барон Коэн в образе полковника Моссада Эррана Морада беседовал со Спенсером о возможных способах противодействия терроризму. Коэн разыграл сценку, которая должна была продемонстрировать, как обезопаситься от похищения боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). Для привлечения внимания окружающих он посоветовал политику кричать «запретное слово на букву "н"». В результате комик сыграл атакующего террориста, а Спенсер оборонялся, изо всех сил крича слово «нигер».

SHOWTIME / YouTube

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Республиканец также поддался на троллинг Коэна, когда тот обещал научить его «использовать ягодицы для запугивания "Исламского государства"». Комик объяснил, что террористы не терпят гомосексуалов, а прикосновение мужской ягодицы к их телу означает, что они стали гомосексуалами. По просьбе Коэна он приспустил трусы и с голыми ягодицами и криками «США!» и «Если я коснусь тебя, ты станешь гомосексуалом!» пятился назад на террориста, которого изображал комик. В результате «атаки» Коэн сдался, выронив оружие. После выхода программы Спенсер публично извинился.

Премьера сатирического шоу Саши Барона Коэна состоялась 15 июля. Who Is America? выходит на Showtime.

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