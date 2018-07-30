Американский политик разозлился на «детектор педофилов» и сбежал с интервью

Британский актер и комик Саша Барон Коэн разыграл бывшего губернатора американского штата Алабама Роя Мура, устроив ему проверку на педофилию в рамках сатирического шоу Who is America?. Интервью доступно на YouTube-канале SHOWTIME.

Розыгрыш связан с неоднократными обвинениями в адрес политика в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним девушкам. Согласно данным, представленным в суде, одной из пострадавших было всего 14 лет, однако Мур отрицает все обвинения. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.

Коэн предстал перед собеседником в образе полковника Моссада Эррана Морада. Он продемонстрировал Муру новый израильский гаджет — детектор сексуальных преступников. По словам «полковника», технология способна запросто идентифицировать педофилов.

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После этого актер достал приспособление, по форме напоминающее ручной металлодетектор. Мужчина заявил, что устройство начнет пищать, если провести им над телом извращенца. Сначала Коэн помахал детектором вокруг своей груди, а затем поднес его к руке политика: в этот момент девайс моментально запищал.

«Наверное, здесь какая-то ошибка. Он работает неправильно… Это ваша куртка? Вы одалживали ее кому-то еще?» — спросил Коэн у собеседника. Рассерженный Мур ответил, что женат уже 33 года и его никогда не обвиняли в таких вещах. Мужчина резко встал с кресла и попросил закончить интервью. Позднее политик пообещал подать в суд на британского комика.

С момента запуска шоу Who is America? Коэн уже успел разыграть нескольких политических деятелей. В частности, он заставил члена палаты представителей Конгресса штата Джорджия Джейсона Спенсера кричать слово «нигер», а также снять трусы «для запугивания террористов».

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