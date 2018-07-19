Российский комик подал в суд на Украину

Известный российский комик Данила Поперечный подал в суд на Украину. Об этом он сообщил в ролике на своем YouTube-канале.

«Мы подали в суд на Украину. Я сужусь, ***** (блин), с целой страной из-за абсолютного нонсенса», — заявил Поперечный.

Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд комика в страну.

Поперечный также подробно рассказал о подготовке концертного тура по украинским городам. По словам комика, он заранее связывался с сотрудниками СБУ, чтобы уладить все потенциальные проблемы в будущем. Представители службы безопасности ответили, что никаких ограничений на въезд не будет. Однако в последний момент они «безосновательно» отменили данные ранее разрешения без объяснения причин.

«Естественно, мы потеряли очень много бабла. Мы будем пытаться их отсудить», — заявил Поперечный.

Концерт комика должен был состояться 18 мая 2018 года в Киеве, однако его не пустили в страну. На территории Украины у комика проживают родственники, с которыми Поперечный вряд ли сможет увидеться в ближайшее время из-за трехлетнего запрета СБУ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!