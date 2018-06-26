Внука Примакова выдворили с Украины

Автора и ведущего программы «Международное обозрение» на канале «Россия 24», прибывшего в Киев на конференцию ОБСЕ, не пустили на Украину. Об этом РБК рассказал сам журналист, внук бывшего председателя правительства России.

По словам Примакова, его остановили на пограничном контроле в аэропорту Борисполь и препроводили в комнату ожидания. Там Примакову объявили, что он представляет угрозу национальной безопасности Украины, в связи с чем ему на пять лет запретят въезд на Украину. Чтобы журналист не сбежал, у него забрали паспорт, пообещав вернуть документ только в самолете.

«Все было корректно, вежливо», — сказал Примаков в ожидании обратного рейса в транзитной зоне аэропорта.

Отмечается, что Примаков прибыл на мероприятие «Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее» по приглашению организаторов конференции.

Примаков работал на российском телевидении под псевдонимом Евгений Сандро. Он является членом Общественной палаты, а с мая 2017 года — советником председателя Государственной Думы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам.

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