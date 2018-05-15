Российскому комику запретили видеться с матерью на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила известному российскому комику Даниле Поперечному въезжать в страну на протяжении трех лет, сообщает «Интерфакс-Украина».

18 мая Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве. На Украине проживает его мать и остались друзья.

Гражданское движение «Відсіч» («Отпор») сообщает в Facebook, что причиной запрета на въезд стала «антиукраинская позиция» артиста и «заявления в поддержку российской политики на Украине», в частности в вопросе присоединения Крыма.

«О какой такой "антиукраинской" позиции вообще может идти речь? Вы хоть знаете, кто я и чем занимаюсь в России? Конечно же нет — вы просто д*** [придурки], которые заваливают Службу безопасности Украины липовыми доносами», — обратился Поперечный к «Відсічі» в комментариях.

«Хотелось бы отметить, что у вас нет ни малейшего права запрещать мне въезд в страну, в которой я окончил среднюю школу, в которой живут мои друзья и одноклассники, а также моя мама. Вы, перепрошую [простите], совсем там *** дали [сошли с ума] со своими играми в вершителей человеческих судеб?» — вопрошает комик.

Поперечный родился в 1994 году в Воронеже, жил на Украине, после чего 2,5 курса учился на инженера-информатика в Польше. В России он приобрел популярность как автор юмористических шоу в YouTube, в частности «Поперечный блог», «Исповедь», «Не переключайтесь», «Блоги Джокера», «Без души». На YouTube-аккаунт Поперечного подписаны более 1,7 миллиона пользователей.

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