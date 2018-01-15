В сети «похоронили» посмеявшегося над Кадыровым блогера

В сети обратили внимание на ролик популярного российского комика и блогера Данилы Поперечного, в котором он спародировал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Пользователи Twitter принялись массово «хоронить» интернет-звезду и заочно составлять некрологи.

«Царство небесное Поперечному 1994-2018. Помним, любим, скорбим», — написал пользователь с ником e_drugx.

Некоторые восприняли происходящее с юмором и начали шутить на тему смерти комика. «А, вот что ты имел в виду, когда говорил, что твое творчество станет причиной твоей смерти», — отметил один из них.

«Дань, билеты на стэндап имеет смысл брать или тебя раньше убьют?» — поинтересовался другой.

Тем не менее большинство серьезно отнеслось к ситуации. Подписчики попросили Поперечного не пропадать из социальных сетей больше, чем на сутки. «Чтобы мы знали, что ты еще жив», — пояснили они.

К поклонникам Поперечного присоединились многие популярные личности, среди оказался скандальный стендап-комик Юрий Хованский. «Поперечный спародировал Кадырова? Вот это реально огромные яйца. Пусть Дане земля будет пухом, короче», — заявил он.

Данила Поперечный / YouTube

Ранее 15 января министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал посвященный Кадырову ролик и назвал Поперечного ослом-недоумком и бедолагой.

Сам Поперечный заявил, что его ролик — это совсем не попытка прославиться на провокации. «Видео — обыгрывание уморительного новостного заголовка. Оно направленно на то, чтобы двигать свободу слова вперед в том поле, где все какого-то черта даже пискнуть боятся. Вы представить не можете, как мне досадно с того, что настолько беззубая пародия на Кадырова вызывает такой пугливый ажиотаж среди людей», — подытожил комик.

Ролик Поперечного под названием «Помощник Главного» был опубликован на YouTube в воскресенье, 14 января, и за сутки набрал более 880 тысяч просмотров. На видео блогер посмеялся над новостью о том, что во время визита в Чечню главный российский Дед Мороз из Великого Устюга присвоил Кадырову звание своего помощника по добрым делам, а заодно представил, как бы это могло быть.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!