Комик с ТНТ разозлил башкир шутками про Салавата Юлаева

Стендап-комик Руслан Белый во время выступления в Башкирии назвал героя республики Салавата Юлаева разбойником, чем обидел часть жителей Уфы. Свое осуждение они высказали в соцсетях, где под хештегом #Салаватнебандит публикуют фото и видео в защиту Юлаева.

Стендап Белого, посвященный Уфе, показали на ТНТ в программе «Комик в городе». В рамках этого проекта комик ездит по разным городам России и дает концерты перед местной аудиторией.

Во время выступления перед уфимцами Белый удивился тому, что в Башкирии так много различных объединений, мест и достопримечательностей названы в честь Салавата Юлаева. Он призвал вспомнить, что сподвижник Емельяна Пугачева был разбойником и выступал против власти. Комик предложил не торопиться ставить «так быстро героям памятники».

«Может быть, посмотрим, как они существуют при разных политических строях», — сказал Белый. В качестве примера он привел Александра Пушкина, который был героем во времена Российской империи, продолжал им быть в эпоху Советского Союза и остается им по сей день.

«А Салават Юлаев что? При Российской империи бандит, при коммунистах герой, а сейчас такие — ну пусть будет. Что нам, коня сносить? Там такие яйца», — заявил Белый, подразумевая памятник Юлаеву на коне, возведенный в Уфе.

Высказывания юмориста вызвали возмущение среди башкир, заметил местный портал SM News. Ресурс отмечает, что после эфира в социальных сетях появился хэштег #Салаватнебандит, в рамках которого жители республики высказывают осуждение и требуют извинений за сказанное.

#Салаватнебандит В выходные Уфу посетил комик stand up Руслан Белый, который в ходе выступления назвал Салавата Юлаева бандитом, что он пошел воевать против царской власти (все мы знаем, что он не шел отвоевывать чужое, а боролся за свои земли и свой народ, в то время, как царизм принудительно крестил весь народ (на примере Татарии) и подгибал всех под себя, не считаясь с народом. Как вы считаете ? Можно ли такии образом шутить? Фото опубликовано @gulbazavr

К флешмобу присоединился и сильнейший человек республики Эльбрус Нигматуллин.

Присоединился к флэшмобу #Салаватнебандит сильнейший человек республики Эльбрус Нигматуллин, который выложил на своей странице в инстаграм видео, записанное на фоне памятника национальному герою. ⠀ Он сопроводил его следующим текстом: "Вчера в одной из телевизионных программ на канале ТНТ Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня, как башкира, оскорбили эти слова. Я считаю, он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас, башкир, Салават Юлаев был и остаётся национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем" @elbrus_nigmatullin ⠀ #уфа#ufa#ufa_rb#ufacity#ufa_bash#башкирия#башкортостан#bashkortostan#ӨФӨ#новостиуфы#уфановости#новостиуфа#новостирб#новостибашкирии#новостибашкортостан#салаватюлаев#сю#салават#русланбелый Фото опубликовано @ufa_rb

В декабре 2017 года телеканалу ТНТ пришлось извиняться перед ингушами за сценку, в которой представительница народности предстала сотрудницей эскорт-агентства. Тогда же телеканалу предъявили претензии жители Калмыкии, которых уязвила шутка про буддийскую статуэтку.

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